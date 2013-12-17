Случай с ребенком в торговом центре Владивостока едва не привел к трагедии

В одном из торговых центров во Владивостоке произошла ситуация, в которой пострадал ребенок, сообщают «Вести:Приморье».

«ТЦ Гранд русская 46 , тут с эскалаторов постоянно падают люди , как пожилые так и молодые , только что 17.07.2020 года , часам к 11:30 , женщина с коляской и ребёнком упали с эскалатора , ребёнок очень сильно ударился головой об острые конечности эскалатора и пробил себе лоб, с которого очень сильно шла кровь , ну про скорую речи не может быть , так как , как всегда не приехала и ребенка на такси отвезли до поликлиники , дело в том ,что хозяева 2-го этажа не включают эскалатор и людям приходится подниматься пешком по не рабочему эскалатору , а это очень опасно ,так как эти ступеньки не предназначены для этого , прошу принять меры или же донести моё сообщение до нужных лиц ,что бы решили этот вопрос».

Такое обращение было опубликовано в паблике lifedv. Женщина, вероятно, действительно возмущена тем, что происходит. Однако в комментариях к паблику ее не поддержали, ссылаясь на то, что она изначально поступила неправильно, вступив на эскалатор с коляской.

«А перила что...? Тут нужно постараться упасть», «На эскалатор с коляской вообще запрещено!!!! Ну я же мать мне виднее ,потом ноют», «Эскалатор. Не работает. Закрыть», прокомментировали обращение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru