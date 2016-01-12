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Припарковалась на минуту и вызвала гнев таксиста: ситуация на дороге повеселила многих

Припарковалась на минуту и вызвала гнев таксиста: ситуация на дороге повеселила многих

Источник фото: скрин видео dps_mesto

Во Владивостоке на одной из дорог произошла курьезная ситуация, сообщают «Вести:Приморье».

Так, одному из водителей такси не понравилось, как припарковалась у обочины хозяйка Subaru Forester. 

Стоит отметить, дама остановила авто, из машины вышел ребенок. Скорее всего, он просто очень сильно захотел в туалет. Вероятно, терпеть уже не мог. Мама решила, что сейчас ребенок может написать в штанишки, поэтому и остановила автомобиль. Решение было спонтанным. Мальчишка решил проблему и прыгнул обратно в машину.

Однако, водитель такси, отметил, что у него забрали слишком много времени. Он и поделился видео в Сети.

В комментариях отметили, что нужно быть терпимее друг к другу. Конечно, это неправильно, но ситуации с детьми могут быть разными.

Часто можно видеть другую ситуацию, проезжая по краю, как нетерпеливые мужчины, не стесняясь, справляют нужду у обочины дороги. Что же тут скажешь о маленьком ребенке...

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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