«Это шок»: жительница Владивостока испугалась находки у обочины дороги

Женщина-водитель сильно удивилась находке, которую обнаружила, припарковав машину на одной из улиц во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

«Сегодня приехала по работе, припарковалась возле жилого дома, Фадеева 6а. Возле дома лежат 2 пакета с коровьими головами, рога торчат, уши чипированные. Я думаю, по чипам можно выявить владельца. Головы лежат прямо в клумбе напротив подъезда. В администрацию писала, пока не ответили... Шок. Я думаю нужно такому делать огласку. Рядом рынок Фадеевский, где продают мясо. Возможно их рук дело» - написала очевидец в одном из приморских пабликов.

Дама отметили, что рядом рынок, где продают мясо. Да и чипы, скорее всего, действительно помогут в поиске тех, кто оставил пакеты у бочины.

«Забыл кто то наверное.», «Шок», «Видать вместо подарков, скоро ведь год быка», «Это шок», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru