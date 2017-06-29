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«Это шок»: жительница Владивостока испугалась находки у обочины дороги

«Это шок»: жительница Владивостока испугалась находки у обочины дороги

Источник фото: pixabay.com / dpscontrol_125rus

Женщина-водитель сильно удивилась находке, которую обнаружила, припарковав машину на одной из улиц во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье».

«Сегодня приехала по работе, припарковалась возле жилого дома, Фадеева 6а. Возле дома лежат 2 пакета с коровьими головами, рога торчат, уши чипированные. Я думаю, по чипам можно выявить владельца. Головы лежат прямо в клумбе напротив подъезда. В администрацию писала, пока не ответили... Шок. Я думаю нужно такому делать огласку. Рядом рынок Фадеевский, где продают мясо. Возможно их рук дело» - написала очевидец в одном из приморских пабликов.

Дама отметили, что рядом рынок, где продают мясо. Да и чипы, скорее всего, действительно помогут в поиске тех, кто оставил пакеты у бочины.

«Забыл кто то наверное.», «Шок», «Видать вместо подарков, скоро ведь год быка», «Это шок», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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