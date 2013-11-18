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Огонь охватил базу отдыха в Приморье (видео)

Огонь охватил базу отдыха в Приморье (видео)

Очевидцы сняли на видео, как пламя огня «съедает» строение, расположенное в бухте Витязь, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv. Отметим, на юге Приморья в бухте Витязь расположены несколько баз отдыха.

Детали и подробности происшествия уточняются, как и то, есть ли пострадавшие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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