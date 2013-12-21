Крупный пожар вспыхнул на базе отдыха "Нептун" в Приморье

В соцсетях Приморья размещено видео, на котором снят пожар на одной из баз отдыха на побережье края, сообщают "Вести:Приморье". На кадрах видно, как мощное пламя охватывает одно из строений.

В комментариях указывается, что пожар возник на базе отдыха "Нептун" в Хасанском районе Приморья. По данным сайта учреждения, на территории базы находятся 12 домиков для проживания, столовая, баня, помещения для СПА.

Есть ли пострадавшие пока неизвестно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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