Сегодня, 15:30
Крупный пожар вспыхнул на базе отдыха "Нептун" в Приморье
В соцсетях Приморья размещено видео, на котором снят пожар на одной из баз отдыха на побережье края, сообщают "Вести:Приморье". На кадрах видно, как мощное пламя охватывает одно из строений.
В комментариях указывается, что пожар возник на базе отдыха "Нептун" в Хасанском районе Приморья. По данным сайта учреждения, на территории базы находятся 12 домиков для проживания, столовая, баня, помещения для СПА.
Есть ли пострадавшие пока неизвестно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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