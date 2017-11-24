Жилье пенсионеров передадут в «особый» фонд

В России предложили создать государственный рентный фонд, сообщают «Вести:Приморье». В его распоряжение будет передаваться жилье одиноких пенсионеров, которые за это получат пожизненное содержание. Это может помочь снизить мошенничество в этой сфере, написала газета «Известия».

С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей. Предполагается, что фонд решит проблему пожилых людей, которым требуется уход и тех, у кого пока есть небольшой доход, которого не хватает на квартиру.

Фонд будет выплачивать рентные суммы пожилым людям. Средства он будет брать из взносов желающих приобрести жилплощадь. Очередность получения квартир будет зависеть от количества внесенных денег, отмечает 360tv.ru

Сделки получатели жилья и пожилые люди будут заключать с фондом независимо друг от друга. В его обязанности будет входить оценка дома или квартиры. Страховые компании будут определять сумму, выплачиваемую пенсионерам, а выплаты претендентов на жилье будут исходить от их возможностей и составлять от 20 до 50 тысяч рублей в месяц.

Так как схемы по содержанию пенсионеров в обмен на их квартиры часто заканчиваются обманом, а пожилые люди часто подвергаются опасности, участие государства поможет повысить надежность таких сделок. Но только при полном контроле, считают эксперты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]