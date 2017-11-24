Новости Общество Экономика
Сегодня, 14:15

Жилье пенсионеров передадут в «особый» фонд

Жилье пенсионеров передадут в «особый» фонд

Источник фото: pixabay.com

В России предложили создать государственный рентный фонд, сообщают «Вести:Приморье». В его распоряжение будет передаваться жилье одиноких пенсионеров, которые за это получат пожизненное содержание. Это может помочь снизить мошенничество в этой сфере, написала газета «Известия».

С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей. Предполагается, что фонд решит проблему пожилых людей, которым требуется уход и тех, у кого пока есть небольшой доход, которого не хватает на квартиру.

Фонд будет выплачивать рентные суммы пожилым людям. Средства он будет брать из взносов желающих приобрести жилплощадь. Очередность получения квартир будет зависеть от количества внесенных денег, отмечает 360tv.ru

Сделки получатели жилья и пожилые люди будут заключать с фондом независимо друг от друга. В его обязанности будет входить оценка дома или квартиры. Страховые компании будут определять сумму, выплачиваемую пенсионерам, а выплаты претендентов на жилье будут исходить от их возможностей и составлять от 20 до 50 тысяч рублей в месяц.

Так как схемы по содержанию пенсионеров в обмен на их квартиры часто заканчиваются обманом, а пожилые люди часто подвергаются опасности, участие государства поможет повысить надежность таких сделок. Но только при полном контроле, считают эксперты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме