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Пьяного дебошира не могли успокоить на борту самолета следующего по маршруту «Москва — Владивосток»

Пьяного дебошира не могли успокоить на борту самолета следующего по маршруту «Москва — Владивосток»

Источник фото: vesti.ru

Пьяный «в стельку» 34-летний мужчина ругался матом, приставал к другим пассажирам, на замечания стартов и даже самого командира экипажа не реагировал, сообщают «Вести:Приморье». ⠀

Экипаж самолета сообщил о происходящем в полицию. Во Владивостоке из самолета хулигана забрали стражи порядка. На мужчину составили протоколы об административных правонарушениях. Максимальное наказание, которое ему грозит – 15 суток.

А как бы вы наказали человека, который 9 часов сворачивал вам кровь на высоте 9 000 метров?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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