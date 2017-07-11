Пьяного дебошира не могли успокоить на борту самолета следующего по маршруту «Москва — Владивосток»

Пьяный «в стельку» 34-летний мужчина ругался матом, приставал к другим пассажирам, на замечания стартов и даже самого командира экипажа не реагировал, сообщают «Вести:Приморье». ⠀

Экипаж самолета сообщил о происходящем в полицию. Во Владивостоке из самолета хулигана забрали стражи порядка. На мужчину составили протоколы об административных правонарушениях. Максимальное наказание, которое ему грозит – 15 суток.

А как бы вы наказали человека, который 9 часов сворачивал вам кровь на высоте 9 000 метров?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru