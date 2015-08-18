Линейки 1 сентября могут не состояться

В Роспотребнадзоре не исключают, что в ряде регионов школьные линейки могут пройти дистанционно, сообщают «Вести:Приморье» . "Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Очевидно, что наша обычная жизнь изменилась, и теперь многие традиционные формы проведения мероприятий приобретают онлайн-формат", - пояснили в ведомстве.

Также допускается, что в случае хорошей погоды при тенденции к дальнейшему снижению уровня заболеваемости коронавирусом школы смогут провести День знаний традиционно, собрав детей на открытом воздухе, но при условии, что классы будут находиться на достаточном расстоянии друг от друга, отмечает «РГ».

"Есть уверенность, что администрация школ справится с задачей и сможет обеспечить принципы социального дистанцирования при проведении мероприятий 1 сентября", - подчеркнули в Роспотребнадзоре, отметив, что решение о начале учебного года по каждому региону будет принято 20 августа.

Обеспокоенность в том, что День знаний может спровоцировать новую вспышку коронавируса, выразил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. "И сейчас нужно понять, как мы начнем сентябрь с детскими садами, школами", - отметил он. По его словам, COVID-19 - болезнь организованных коллективов, им, прежде всего, поражаются те, кто пребывает в местах массового скопления: вирус легко распространяется в домах престарелых, среди военнослужащих, в образовательных учреждениях. "Это общемировая статистика. Это надо принимать во внимание", - подчеркнул врач.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]