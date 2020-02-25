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«Это жесть, они влетают в окна на скорости»: последствия страшного ДТП ощущают проезжающие водители (видео)

«Это жесть, они влетают в окна на скорости»: последствия страшного ДТП ощущают проезжающие водители (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

В Приморье произошло жесткое ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

В сети разлетелось видео очевидцев страшной аварии, в которой столкнулись два автомобиля. На трассе в поселок Пограничный в КамАЗ влетел груженный ульями с пчелами грузовик. Кабина грузовика оказалась смята. Улья вылетели из кузова и разлетелись в щепки. Пчелы также разлетелись по округе.

На месте аварии работают специалисты — скорая и пожарные службы.

Детали аварии уточняются.

«Это потеря потерь, столько трудов! Очень жаль владельца этой пасеки», «Проезжаете закрывайте окна там пчёл туча», «там ад для мед работников и спасателей», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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