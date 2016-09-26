Сначала грузовик с ульями, сейчас УРАЛ: водители говорят об «аномальном» на дороге (видео)
Очередное жесткое ДТП произошло в Приморье, сообщают «Вести:Приморье». На трассе в поселок Пограничный военный автомобиль УРАЛ остался лежать практически колесами в небо. На кадрах видео очевидца видно, огромный УРАЛ лежит на боку, рядом находится микроавтобус. Возле огромного автомобиля стоят молодые люди в военной форме. Скорее всего, они были в кузове военного грузовика.
Жители Приморья, удивляются, как такое возможно - две серьезных аварии за день на одной и той же дороге.
Детали происшествия уточняются.
«Жуть. За день второй случай. Что-то страшновато становится ....Водители ,будьте осторожнее в пути», «Жара и скорость делает чёрное дело!», «Мне кажется что в Пограничный едут в один конец», «Какая то прямо дорога смерти», отмечают в комментариях.
Напомним, ранее мы сообщали, на трассе в поселок Пограничный в КамАЗ влетел груженный ульями с пчелами грузовик. Кабина грузовика оказалась смята. Улья вылетели из кузова и разлетелись в щепки. Пчелы также разлетелись по округе.
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