Набор первоклассника подорожал в 1,6 раза

Средний чек покупки набора первоклассника – карандаши, ручки, пеналы, рюкзаки, альбомы, – в июле 2020 года составил 712 рублей, что на 55% выше, чем годом ранее, а количество покупок таких наборов выросло на 10%, следует из исследования операторов онлайн-касс. Это намного больше инфляции. По данным Росстата, в первом полугодии потребительские цены выросли всего на 2,6% и до конца года инфляция не превысит 4%.

На рост продаж повлиял отложенный спрос – закрытые магазины во время карантина.

Пенал лидирует по росту стоимости – на 60% до 799 рублей. Но количество их продаж упало на четверть.

Продажи рюкзаков подскочили на 38%, а средняя их стоимость снизилась на 3% до 1563 рубля.

Средний чек на дневники вырос на 34% до 142 рубля, а количество покупок снизилось на 21%, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vesti.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]