Набор первоклассника подорожал в 1,6 раза
Средний чек покупки набора первоклассника – карандаши, ручки, пеналы, рюкзаки, альбомы, – в июле 2020 года составил 712 рублей, что на 55% выше, чем годом ранее, а количество покупок таких наборов выросло на 10%, следует из исследования операторов онлайн-касс. Это намного больше инфляции. По данным Росстата, в первом полугодии потребительские цены выросли всего на 2,6% и до конца года инфляция не превысит 4%.
На рост продаж повлиял отложенный спрос – закрытые магазины во время карантина.
Пенал лидирует по росту стоимости – на 60% до 799 рублей. Но количество их продаж упало на четверть.
Продажи рюкзаков подскочили на 38%, а средняя их стоимость снизилась на 3% до 1563 рубля.
Средний чек на дневники вырос на 34% до 142 рубля, а количество покупок снизилось на 21%, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vesti.ru.
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