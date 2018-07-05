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Ученые установили степень «живучести» коронавируся в воде

Ученые установили степень «живучести» коронавируся в воде

Активность коронавируса в воде зависит от ее температуры. В среднем, в таких условиях инфекция живет около 72 часов, заявили в Роспотребнадзоре, сообщают «Вести:Приморье».

«Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов», — цитирует ведомство РИА «Новости». Таким образом, время инактивации вируса напрямую зависит от температуры воды.

Эксперты Роспотребнадзора установили также, что в дехлорированной воде вирус прекращает размножение. Однако его жизнеспособность остается на прежнем уровне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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