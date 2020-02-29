Новости Общество
Сегодня, 09:09

Ученый рассказал, чего боится коронавирус

Ученый рассказал, чего боится коронавирус

Коронавирус нового типа не способен переносить высокие температуры, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Комсомольскую правду". Об этом заявил доктор биологических наук Александр Шестопалов.

По его словам, во внешней среде коронавирусы становятся неактивными на поверхностях при +33 градусах за 16 часов, при +56 градусах за 10 минут.

Шестопалов обратил внимание, что привычные комнатные температуры, например, в офисах, отличаются от этих показателей, что, по его оценке, приводит к вопросу о целесообразности обработки антисептиком помещений и мебели. 

Ранее австралийские ученые опубликовали исследование, согласно которому на гладких поверхностях, в том числе экранах мобильных телефонов, металлических ручках и купюрах, коронавирусная инфекция может сохраняться при комнатной температуре до 28 дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме