Ученый рассказал, чего боится коронавирус

Коронавирус нового типа не способен переносить высокие температуры, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Комсомольскую правду". Об этом заявил доктор биологических наук Александр Шестопалов.

По его словам, во внешней среде коронавирусы становятся неактивными на поверхностях при +33 градусах за 16 часов, при +56 градусах за 10 минут.

Шестопалов обратил внимание, что привычные комнатные температуры, например, в офисах, отличаются от этих показателей, что, по его оценке, приводит к вопросу о целесообразности обработки антисептиком помещений и мебели.

Ранее австралийские ученые опубликовали исследование, согласно которому на гладких поверхностях, в том числе экранах мобильных телефонов, металлических ручках и купюрах, коронавирусная инфекция может сохраняться при комнатной температуре до 28 дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]