Меры предосторожности от COVID-19 изменят после принятия одной из версий учеными

Ученые из 32 стран мира попросили Всемирную организацию здравоохранения признать, что коронавирус может содержаться в мельчайших частицах и передаваться по воздуху, сообщают «Вести:Приморье».

Сейчас считается, что COVID-19 быстро оседает на поверхностях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал The New York Times.

Открытое письмо, которое подписали 239 ученых, опубликуют в научном журнале уже на следующей неделе. При этом в ВОЗ считают передачу вируса по воздуху возможной, но "не подтвержденной убедительными доказательствами".

"По этому вопросу идут серьезные споры", - заявила технический руководитель ВОЗ по борьбе с инфекцией Бенедетта Аллегранзи.

Если теория о передаче коронавируса по воздуху будет доказана, это потребует изменения мер предосторожности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]