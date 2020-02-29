COVID плетет сети: Обладателям смартфонов стоит опасаться смертельного вируса

Коронавирусная инфекция COVID-19 может жить на поверхности денежных купюр, металлических поручней и мобильных телефонов в течение месяца, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет Virology Journal, ссылаясь на данные специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями.

По их данным, коронавирус при комнатной температуре может находиться на гладких поверхностях на протяжении 28 дней, отмечает RT.

Отмечается, что наибольшую опасность представляют стёкла, включая экраны смартфонов, банкноты, а также предметы из нержавеющей стали.

На этих поверхностях SARS-CoV-2 может жить при температуре +20 °С около месяца, при +30 °С — 3 недели и только при +40 °С он проживёт несколько суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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