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Коронавирус на деньгах: Роспотребнадзор сообщил о новой опасности

Коронавирус на деньгах: Роспотребнадзор сообщил о новой опасности

Коронавирус попадает на поверхность купюр и монет в результате контакта с ними инфицированного человека. Деньги могут стать источником распространения COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным специалистов Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, на поверхности купюр вирус сохраняет свою инфекционность не менее суток, а на поверхности монет - не менее трех часов. При этом за один час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в 100 раз, а денежных купюр - в 10 раз, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве порекомендовали обрабатывать руки антисептиком или тщательно помыть их с мылом после каждого расчета наличными. Однако лучше всего в условиях пандемии использовать безналичный расчет, подчеркнули специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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