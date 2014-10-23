Коронавирус на продуктах: Роспотребнадзор озвучил результаты исследований

Роспотребнадзор не нашел инфекцию COVID на поверхности продуктов питания, сообщают «Вести:Приморье».

При исследовании продуктов питания, сделав более 200 тысяч смывов, специалисты Роспотребнадзора пояснили, что вирус не обнаружен. Однако это касается только продуктов питания. Пробы, взятые с других поверхностей, например, в транспорте или общественном месте, показали наличие вируса. Об этом уточнили в пресс-службе ведомства.

"Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды".

Из всего объема проб лишь 0,15% показали положительные результаты. В Роспотребнадзоре добавили, что работа будет продолжена

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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