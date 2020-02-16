Российские курорты и мутации коронавируса: с чем столкнутся отпускники

Российских туристов уже готовы встретить в 67 регионах, включая Крым и морские курорты Краснодарского края. Несмотря на начало сезона, турбазы, гостиницы и туроператоры придерживаются мер по защите от нового коронавируса. О том, чего ждать от коварного COVID-19, уточнили на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на эксперта Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Людмилу Алимбарову, сообщают «Вести:Приморье».

Эксперт напомнила, что коронавирус со временем лучше приспосабливается к человеку, и хотя с повышением температуры воздуха он меньше держится на поверхностях, это не повод пренебрегать барьерными средствами защиты.

Кандидат медицинских наук отметила, что у нового типа коронавируса около 200 изученных мутаций, а всего в мире существуют китайская, европейская и латиноамериканская разновидности вируса. Но они выходят за пределы "родных" стран и курсируют, постоянно меняясь и продолжая адаптироваться к человеку.

По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа. Есть также точка зрения, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому. Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года", – сообщила хорошую новость Людмила Алимбарова.

Она подчеркнула, что летом вероятность заражения снижается, так как коронавирус при высокой температуре и ультрафиолетовых излучениях живет совсем недолго на металлических и пластиковых поверхностях. Быстрее он утрачивает активность и при выделениях со слизистой больных им людей. Но это не значит, что на курорте нет риска заразиться COVID-19, поэтому эксперт рекомендует не прекращать носить маски в местах скопления людей, поясняет РИА Новости.

К таким местам во время отпуска могут относиться самолеты, поезда, автобусы, экскурсионные объекты.

Также Людмила Алимбарова напомнила, что физическая активность влияет на возможность инфицирования вирусами. Согласно многочисленным исследованиям, люди, ведущие чрезмерно ленивый образ жизни или перебарщивающие со спортом, имеют более высокую склонность к заражению. А вот умеренные нагрузки даже на отдыхе будут полезны и в устойчивости к вирусу, и в целом для организма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]