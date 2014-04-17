«Левые» доходы чиновников направят в Пенсионный фонд после изъятия

Министерство юстиции России разработало проект соответствующих поправок в Гражданский кодекс. В свою очередь, в министерстве финансов готовят необходимые изменения в Бюджетный кодекс, сообщают «Вести:Приморье». Оба ведомства подчеркивают: новации касаются только чиновников. Приходить к простым людям с требованием отчитаться о сомнительных заначках никто не будет, поясняет «РГ».

Но жизнь государственного служащего должна быть максимально прозрачной. Он по долгу службы обязан жить на одну зарплату. Потому, если в чемодане под кроватью рядового столоначальника вдруг найдут миллион долларов, это вызовет разумные вопросы.

Однако, как пояснили в минюсте, действующий порядок не распространяется на денежные средства. То есть, если у чиновника имеется яхта, на которую ему не накопить за всю свою честную жизнь, то прокуратура может через суд изъять ее в доход государства. Но если у чиновника сомнительный счет в банке, подать иск в суд нельзя.

Новые инициативы исправляют ситуацию. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин некоторое время назад высказался в поддержку законопроекта. Он заявил, что дал поручение профильному комитету Госдумы подключиться к разработке инициативы.

30 июля Генеральный прокурор России Игорь Краснов на коллегии надзорного ведомства поставил перед подчиненными новые задачи, которые касаются розыска и конфискации преступно нажитого имущества.

В частности, он поручил прокурорам при надзоре за расследованием уголовных дел о преступлениях, связанных с выводом за рубеж активов, обращать внимание на организацию своевременного взаимодействия следственных органов с подразделениями, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, Росфинмониторингом и банками. Это, по его словам, необходимо для установления всей цепочки движения добытых преступным путем средств и связи обнаруженного за границей имущества с преступной деятельностью обвиняемого в целях дальнейшей его конфискации.

Как подчеркнул исполнительный директор - руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров, предполагается обращать в доход государства денежные средства, в отношении которых в соответствии с законодательством о противодействии коррупции не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения у лиц, которые обязаны декларировать сведения о своих доходах и имуществе, а также супругов и несовершеннолетних детей. По его словам, судебная процедура изъятия такого имущества служит гарантией, что конституционные права граждан будут защищены.

Как пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, вырученные средства перечисляются в государственную казну для последующего распределения в соответствии с запланированными расходами бюджета. Кроме того, она рассказала, что средства, конфискованные в рамках расследования коррупционных дел, зачисляются в Пенсионный фонд. Нередко туда направляются и деньги, вырученные от продажи изъятого у чиновников имущества. В случае принятия предлагаемых поправок, в Пенсионный фонд будут направляться и конфискованные у чиновников деньги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]