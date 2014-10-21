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ДТП на Вилкова вызвало споры горожан о том, кто виноват (видео)

ДТП на Вилкова вызвало споры горожан о том, кто виноват (видео)

Источник фото: скрин видео dps_vl

Во Владивостоке на улице Вилкова столкнулись два автомобиля, сообщают «Вести:Приморье». Авария попала в поле видеорегистратора очевидца происшествия.

Ранним утром водители, вероятно, решили, что соблюдают все правила движения и выбранным курсом направлялись по свои  делам. Однако авария внесла коррективы. Так, выезжая со второстепенной, водитель поставил своего «железного коня» под удар. Столкновение стало неизбежным. В комментариях спорят, одни говорят, что тот, кто на главной, в данном случае мог бы притормозить, другие утверждают, что водитель со второстепенной дороги не обдумал маневр и поплатился.

Но, что случилось, то случилось. Виновного определят специалисты. Жалко только потраченного времени и средств, которые уйдут на восстановление машин.

«Светофор свернул ранее Филдер. Поворачивать надо налево с крайней левой полосы, а не со встречки, справа и т.д. каждый день такая хрень. Народ торопится как будто последний день живёт», «Нет я на главной, ты там проскочишь, потрачен день, нервы, деньги», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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