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Мужчина с младенцем на руках решил свести счеты с жизнью на глазах прохожих

Мужчина с младенцем на руках решил свести счеты с жизнью на глазах прохожих

Источник фото: скрин видео

Вечером в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что, находясь на балконе, заметила во дворе дома мужчину, который с маленьким ребенком на руках зашел за огражденную металлической сеткой площадку, где находится газовое оборудование, и угрожает, что сейчас подожжет газовый баллон, сообщают «Вести:Приморье».

Прибывшие на место происшествия сотрудники пункта полиции №20 отдела МВД России по Октябрьскому району майор полиции Виктор Горлов и лейтенант полиции Никита Шевцов начали переговоры с буйным гражданином. В результате быстрого реагирования и грамотных действий сотрудников полиции им удалось уговорить злоумышленника отказаться от противоправных действий и отдать ребенка матери. Гражданина задержали. Им оказался 23-летний ранее судимый житель поселка Липовцы, которого доставили в пункт полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Фигурант уголовного дела заключения под стражу. Расследование продолжается, отметили в пресс-службе ОМВД России «Октябрьский».

Младенец доставлен в медицинское учреждение для прохождения реабилитации на время проведения разбирательства.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что семья на профилактическом учете в органах системы профилактики не состоит и ранее не состояла. Решается вопрос о помещении остальных троих детей, находящихся на иждивении 32-летней женщины, в социальное учреждение с целью защиты их жизни и здоровья.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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