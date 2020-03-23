«Внутритуристический кэшбэк» предложат компании Приморья

В Приморском крае определились первые туристические компании – участники федеральной программы частичной компенсации стоимости турпутевок для граждан, решивших отдохнуть на территории Российской Федерации. В ближайшее время предложения этих компаний будут опубликованы официально. Об этом доложили губернатору Приморья Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба в понедельник, 3 августа, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По словам заместителя Председателя Правительства Приморья Константина Шестакова, в регионе определились первые туристические компании, которые примут участие в федеральной программе «внутритуристического кэшбэка» – возврата части суммы, потраченной гражданами на покупку путевок для путешествий по России.

«На территории Приморского края есть несколько крупных туристических компаний, которым предоставлена возможность участвовать в этой программе. На сегодняшний день три компании вошли в этот проект и уже подготовили туры, в большей степени связанные с наиболее востребованным направлением – пляжным отдыхом на нашем побережье. Эти компании сейчас разрабатывают веб-сайты, которые заработают уже до конца текущей недели. На них они опубликуют подробные предложения по своим турпродуктам. Посмотрим, насколько это будет востребовано. Уверен, что будет», – отметил Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]