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Россиянам дали «зеленый свет» для въезда в Черногорию

Россиянам дали «зеленый свет» для въезда в Черногорию

Источник фото: pixabay.com

На заседании Национального координационного совета при правительстве Черногории (NKT) было принято решение включить Россию в «зелёный список», предполагающий возможность въезжать в страну. При этом никаких дополнительных условий не будет выдвинуто, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом сообщается на сайте кабмина Черногории.

Отмечается, что в этот список также вошёл Азербайджан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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