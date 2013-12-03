Россиянам дали «зеленый свет» для въезда в Черногорию

На заседании Национального координационного совета при правительстве Черногории (NKT) было принято решение включить Россию в «зелёный список», предполагающий возможность въезжать в страну. При этом никаких дополнительных условий не будет выдвинуто, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом сообщается на сайте кабмина Черногории.

Отмечается, что в этот список также вошёл Азербайджан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]