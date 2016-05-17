Чиновник из Артема попался на миллионных хищениях с квартирами

В Артеме вынесен приговор по уголовному делу о мошенничествах с квартирами, предназначенными для переселения граждан из аварийного жилья, сообщают «Вести:Приморье».

Артемовский городской суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего муниципального служащего и его трех подельников. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении мошенничества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, отметили в прокуратуре ПК.

В суде установлено, что с 2011 по 2016 годы сотрудник отдела учета и распределения жилья администрации Артемовского городского округа, его брат и два их сообщника незаконно приобрели право собственности на муниципальные квартиры, предназначенные для переселения из ветхого и аварийного жилья.

Фигуранты ввели в заблуждение граждан, проживающих в аварийных домах города, о возможности переезда в благоустроенные квартиры. На основании выданных жителями доверенностей они оформили на свое имя пять пригодных для переселения муниципальных квартир, а затем приватизировали их. Незаконно полученным имуществом участники группы распорядились по своему усмотрению, в том числе продали третьим лицам, передали своим родственникам либо проживали в них лично.

В результате указанных действий местному бюджету и потерпевшим причинен ущерб в размере более 11,4 млн рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил трех мошенников, в том числе бывшего муниципального служащего, к лишению свободы на срок от 4 лет до 4 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Одному из участников группы, дававшему изобличающие виновных показания, назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с установлением испытательного срока.

Кроме того, всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде штрафа на общую сумму 950 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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