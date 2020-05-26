Всплеcк COVID-19 зафиксирован в четырех муниципалитетах Приморья

За сутки в Приморье выявлено 98 новых случаев коронавируса, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Основные территории, где зафиксирован рост числа заболевших, – Партизанский, Хасанский районы, Октябрьский округ и Уссурийск. Такие данные озвучены на заседании регионального оперативного штаба в Приморье.

Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за сутки в крае заболели еще 98 человек, один человек скончался, всего – 88 умерших.

«Не справилась с инфекцией женщина 64 лет. Болезнь у нее протекала в тяжелой форме, была осложнена наличием хронических заболеваний», – уточнили в штабе.

Победили COVID еще 109 пациентов, общее число выздоровевших с начала эпидемии – 5809 человек.

Олег Кожемяко акцентировал внимание глав городов районов, в которых зафиксирован рост заболевших, на необходимость выявления причин вспышек и их локализации. Губернатор также поручил усилить контроль за работой торговых объектов.

«Вчера мы разрешили работать всем магазинам. Но, если они не будут соблюдать санитарные требования, – вновь закроются», – заявил глава региона.

Напомним, в Приморье возобновлена деятельность объектов торговли непродовольственными товарами без ограничения по площади торгового зала и вне зависимости от наличия отдельного входа. При этом владельцам таких объектов следует уведомить министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности к возобновлению деятельности (в том числе на адрес электронной почты: minpromtorg@primorsky.ru) по утвержденной им форме. Обязательно соблюдение санитарно-противоэпидемических требований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]