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Еще двое приморцев скончались от коронавируса

Еще двое приморцев скончались от коронавируса

Существенного снижения заболевших коронавирусом в Приморье пока не наблюдается. Число зараженных жителей края за все время эпидемии составило уже 7510 человек, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. 

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у 96 приморцев.

«Умерли 90 человек, двое скончавшихся за сутки – это мужчина 53 лет и 83-летняя женщина. Победили болезнь 5888 человек, из них 79 – за прошедший день», – уточнила глава ведомства, добавив, что по-прежнему в Приморье наблюдается высокий уровень заболевания COVID-19.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, соблюдение каждым человеком в отдельности и предприятиями всех форм собственности санитарных мер – главное условие «перелома» ситуации с COVID-19. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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