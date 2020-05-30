Озвучены новые данные по COVID-19 в России на 07.08.2020

5241 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Нарастающим итогом в стране уже 877 135 заболевших,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Стопкоронавирус.рф. За сутки умерло 119 человек, за все время - 14725. Выздоровели за прошедшие сутки 7235 человек, за весь период - 683592.

Существенного снижения заболевших коронавирусом в Приморье пока не наблюдается. Число зараженных жителей края за все время эпидемии составило уже 7510 человек, - сообщает правительство края.

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у 96 приморцев.

«Умерли 90 человек, двое скончавшихся за сутки – это мужчина 53 лет и 83-летняя женщина. Победили болезнь 5888 человек, из них 79 – за прошедший день», – уточнила глава ведомства, добавив, что по-прежнему в Приморье наблюдается высокий уровень заболевания COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]