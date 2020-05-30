Новости Общество
Сегодня, 17:50

Озвучены новые данные по COVID-19 в России на 07.08.2020

Озвучены новые данные по COVID-19 в России на 07.08.2020

5241 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. Нарастающим итогом в стране уже 877 135 заболевших,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Стопкоронавирус.рф. За сутки умерло 119 человек, за все время - 14725. Выздоровели за прошедшие сутки 7235 человек, за весь период - 683592.

Существенного снижения заболевших коронавирусом в Приморье пока не наблюдается. Число зараженных жителей края за все время эпидемии составило уже 7510 человек, - сообщает правительство края. 

По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, за минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у 96 приморцев.

«Умерли 90 человек, двое скончавшихся за сутки – это мужчина 53 лет и 83-летняя женщина. Победили болезнь 5888 человек, из них 79 – за прошедший день», – уточнила глава ведомства, добавив, что по-прежнему в Приморье наблюдается высокий уровень заболевания COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме