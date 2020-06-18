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Вчера, 17:56

Еще 129 жизней унес COVID-19 в России

Еще 129 жизней унес COVID-19 в России

В России выявлено еще 5102 заболевших коронавирусом. По данным Стопокоронавирус.рф, нарастающим итогом в стране у 902701 человека выявлен COVID-19.

За минувшие сутки умерло еще 129 инфицированных, за весь период эпидемии - 15260 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 7123 человека, за весь период - 710298.

В Приморье за минувшие сутки выявлен 91 новый случай коронавируса. Нарастающим итогом по данным на 12 августа, в крае уже зарегистрировано 7981 заболевших COVID-19. 

За прошедшие сутки стало известно еще об одном летальном случае. Всего в крае от ковида скончались уже 95 человек.

С начала эпидемии выздоровели 6299 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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