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Грузовик с горящим кунгом испугал жителей Владивостока

Грузовик с горящим кунгом испугал жителей Владивостока

8 августа в 15.06 на пульт пожарно-спасательной службы города Владивосток поступила информация о том, что на улице Авраменко горит грузовик. 

Как сообщил паблику dps_vl очевидец, горящий грузовик проехал по Эгершельду, а следом за ним двигались три пожарные машины. Горожане предположили, что водитель горящего транспортного средства таким образом отгонял опасную машину подальше от жилых домов и густонаселенных улиц, - сообщает Vl.ru.

В ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что в 15.14 по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к тушению.

В ходе разведки было установлено, что горит кунг на базе транспортного средства.

В 15.54 пожар полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 15 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.

На тушении были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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