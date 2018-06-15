Грузовик с горящим кунгом испугал жителей Владивостока
8 августа в 15.06 на пульт пожарно-спасательной службы города Владивосток поступила информация о том, что на улице Авраменко горит грузовик.
Как сообщил паблику dps_vl очевидец, горящий грузовик проехал по Эгершельду, а следом за ним двигались три пожарные машины. Горожане предположили, что водитель горящего транспортного средства таким образом отгонял опасную машину подальше от жилых домов и густонаселенных улиц, - сообщает Vl.ru.
В ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что в 15.14 по указанному адресу прибыли огнеборцы и приступили к тушению.
В ходе разведки было установлено, что горит кунг на базе транспортного средства.
В 15.54 пожар полностью ликвидирован. Общая площадь горения составила 15 кв. м.
В результате происшествия никто не пострадал.
На тушении были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
Комментировать: