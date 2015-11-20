Десятерых человек спасли на море в Приморье сотрудники МЧС

Десятерых человек за сутки спасли на море сотрудники МЧС, - сообщает "Вести: Приморье".

После прохождения тайфуна на море в Находке сильно штормит, волна до 2-3 метров периодически бьет на берег, отмечают спасатели Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. После дождя, который прошел 6 августа, началась жара 7 августа - до 28 градусов, и отдыхающие устремились к морю, позабыв об элементарных правилах безопасности.

«А на море очень сильные и коварные волны, они сбивают с ног и утаскивают в море, причем, не далеко, а в среднюю часть, где очень тяжело выплыть, - рассказывают спасатели. - Человек пытается выплыть, выбивается из сил и нередко погибает».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, 7 августа спасателями Находкинского отряда МЧС России были эвакуированы из воды и спасены 10 человек.

В составе дежурной смены работали 3 спасателя на лодке «Фаворит 470».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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