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Десятерых человек спасли на море в Приморье сотрудники МЧС

Десятерых человек спасли на море в Приморье сотрудники МЧС

Источник фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю

Десятерых человек за сутки спасли на море сотрудники МЧС, - сообщает "Вести: Приморье".

После прохождения тайфуна на море в Находке сильно штормит, волна до 2-3 метров периодически бьет на берег, отмечают спасатели Находкинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. После дождя, который прошел 6 августа, началась жара 7 августа - до 28 градусов, и отдыхающие устремились к морю, позабыв об элементарных правилах безопасности.

«А на море очень сильные и коварные волны, они сбивают с ног и утаскивают в море, причем, не далеко, а в среднюю часть, где очень тяжело выплыть, - рассказывают спасатели. - Человек пытается выплыть, выбивается из сил и нередко погибает».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, 7 августа спасателями Находкинского отряда МЧС России были эвакуированы из воды и спасены 10 человек.

В составе дежурной смены работали 3 спасателя на лодке «Фаворит 470».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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