"К ситуации подключатся правоохранители": губернатор сделал жесткое заявление

Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований исключить случаи, когда жители края, имеющие право пользоваться льготами на проезд по социальной карте «Приморец», фактически не могут их получить. Глава региона занял жесткую позицию в отношении перевозчиков, саботирующих реализацию социальной инициативы, и подчеркнул, что льготная программа будет реализована на территории Приморья в любом случае, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, в настоящий момент пользоваться льготами на проезд по социальной карте «Приморец» могут в полной мере только жители Владивостока, Артема и Большого Камня.

«В Находке транспорт оснащен средствами безналичной оплаты, но отсутствует учет поездок – нет подключения к единой системе учета и регистрации. В Дальнереченске планируют приступить к подключению в третьем или четвертом квартале этого года. В Спасске-Дальнем один перевозчик подключен, один планирует присоединиться в 2021 году, один отказывается подключаться. Дальнегорск, Партизанск, Уссурийск, Фокино ведут переговоры с перевозчиками. В течение двух недель к системе должен подключиться Арсеньев, после этого 49% льготников смогут пользоваться правом льготного проезда по социальной карте», – отметила глава ведомства Светлана Красицкая.

Руководитель минтруда Приморья уточнила, что камнем преткновения в переговорах с перевозчиками является увеличения процента отчислений на обслуживание терминалов безналичной оплаты, которое возникает при подключении к единой системе учета и регистрации. Олег Кожемяко, впрочем, не посчитал это достаточным доводом для отказа от реализации льготной программы на территории региона.

«В любом случае людей льготных категорий мы должны обеспечить льготами по краевому закону, нравится это кому-то или нет. Начинайте работать с перевозчиками персонально. Нужно ситуацию рассматривать комплексно. В Находке, например, 10 298 льготников и пять-шесть хозяев автобусных парков. В Уссурийске 11 167 льготников и семь или восемь хозяев. Водители никаким образом от этого не страдают. Если вы кого-то приведете в чувство, но дадите возможность населению пользоваться льготами – в этом и есть наша работа! Та задача, которую вам поставили, должна быть выполнена. В противном случае я буду считать, что вы находитесь в отношениях или имеете какую-то афиллированность с этими перевозчиками. А вы должны быть там, где население. И не надо этого бояться! Принимайте решения, отодвигая умело пристроившихся и на протяжении многих лет получающих дивиденды», – обратился Олег Кожемяко к главам муниципалитетов.

Губернатор Приморья обратил внимание на то, что в случае, если перевозчики продолжат сопротивляться реализации краевого закона на территории Приморья, к ситуации подключатся правоохранители.

«Органы правопорядка всегда с вами рядом будут. Да, кто-то повозмущается. Так возьмите 20-30 автобусов в лизинг и поставьте на маршруты городские, чтобы другим примером было. Каждый день будете отчитываться, как идет эта работа. Мне рассуждать о том, что сложно, не надо. Мы сегодня говорим о том, чтобы закон работал для людей, а не для хозяев транспортных средств. Никакого снисхождения не будет – это государственная политика. У меня хватит власти и полномочий, чтобы поставить закон вопреки желаниям кого-то продолжать получать эти средства. Мы пока разговариваем, но есть органы прокуратуры, которые обяжут это делать. Это шаги, которые были продуманы, забюджетированы и которые мы в любом случае исполним», – заключил Олег Кожемяко.

Напомним, транспортная выплата на карту «Приморец» полагается льготникам (ветераны труда, «дети войны», инвалиды, труженики тыла и другие) старше 70 лет. Потенциально пользоваться льготами на проезд по соцкарте могут более 143 тысяч жителей региона.

Выплата компенсирует проезд в городском транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы, фуникулер) в размере 100% фактических расходов на сумму до 300 рублей. Кроме того, предусмотрена возможность частичной компенсации абонементных проездных. В бюджете Приморского края на эти цели заложены 240 миллионов рублей.

Выплата на проезд предоставляется по заявительному принципу. Деньги уже поступили на карты тем гражданам, которые подали соответствующие заявления.

Если пенсионер еще не получил карту «Приморец», нужно оформить ее в одном из банков-партнеров: Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Почта Банк, Сбербанк или банк «Приморье». Там же можно подать заявление на выплату за проезд, а можно с заявлением обратиться в МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]