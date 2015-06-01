Режим ЧС ввели в поселке Сибирцево

В поселке Сибирцево Черниговского района Приморского края в результате шквального ветра произошло несколько происшествий, отключены от электроснабжения почти 500 домов. В поселке введен режим ЧС межмуниципального характера, оперативные службы ликвидируют последствия.

По информации министерства ГО и ЧС Приморского края, в поселке Сибирцево сорвало около 40% кровли поликлиники №1 по улице Совхозная, 3. На железнодорожной станции «Сибирцево» сошли с рельсов два и перевернулись три козловых крана.

«У шести человек травмы легкой степени тяжести – порезы и ушибы. Сорвало около 10-15% кровли пожарного депо, сорвано около 5% кровли в нескольких школах. Частично пострадали кровли 43 жилых строений. Отключены от электроснабжения 492 дома, в которых проживают 794 человека. В поселке Сибирцево введен режим ЧС межмуниципального характера, ведутся работы по ликвидации последствий», – уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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