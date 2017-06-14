Последствия мощного урагана: в Приморье посрывало крыши домов, повалены деревья

Несмотря на молниеносное прохождение, ураган натворил немало бед в Приморье. Так, в поселке Сибирцево порывами сильного ветра посрывало крыши с домов, повалено огромное количество деревьев. Шокирующее видео опубликовали в соцсети местные жители.

Ранее сообщалось, что град, сопровождающийся ураганным ветром, обрушился на Хасанский район. Стихия бушевала в Спасске-Дальнем, Хвалынке, Сибирцево, Яковлевке.

Напомним, сегодня днем к Приморью подошел очередной фронт, который принес кратковременные дожди с грозами, местами отмечался град. Температурный фон сохранялся высоким - выше 30 градусов тепла.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru