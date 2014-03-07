Шесть человек пострадали в Приморье во время мощного шквала

Шесть человек пострадали в поселке Сибирцево во время мощного шквала, пронесшегося сегодня по Приморью, - сообщает "Вести: Приморье".

"Кого-то куском железа поцарапало, на кого-то ветка упала. Серьезных травм не получено. В течение 10-15 минуты порывы такие... Не по всему поселку, а такое направление - 20-30 метров, потом еще порыв - 20-30 метров. Для Сибирцева я таких ураганов не припоминаю", - сообщил глава Черниговского муниципального района Владимир Семкин.

Порывами ветра в поселке срывало крыши с домов, повалило деревья. В результате, по информации нашего источника, приостановлена работа местной поликлиники.

Кроме того, из-за порыва линии электропередачи на 20 минут было остановлено движение по Транссибу на участке между Сибирцево и Уссурийском.

Ранее сообщалось, что град, сопровождающийся сильным ветром, обрушился на Ханкайский район. Стихия также бушевала в Спасске-Дальнем, Хвалынке, Яковлевке и других населенных пунктах края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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