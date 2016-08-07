Новости Происшествия
Сегодня, 17:31

Проошедший по Приморью ураган остановил движение по Транссибу

Проошедший по Приморью ураган остановил движение по Транссибу

Источник фото: ТВ-центр

Сегодня, 12 августа, по Приморью пронесся ураган с дождем и градом. Сильным ветром оборвало линию электропередачи на железнодорожной магистрали, в результате на 20 минут остановилось движение по Транссибу между Уссурийском и Сибирцево.

Кроме того, в ряде населенных пунктов были повалены деревья, ветром сорваны крыши домов

Ранее сообщалось, что град, сопровождающийся ураганным ветром, обрушился на Хасанский район. Стихия бушевала в Спасске-Дальнем, Хвалынке, Сибирцево, Яковлевке и других населенных пунктах края. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме