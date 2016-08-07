Проошедший по Приморью ураган остановил движение по Транссибу

Сегодня, 12 августа, по Приморью пронесся ураган с дождем и градом. Сильным ветром оборвало линию электропередачи на железнодорожной магистрали, в результате на 20 минут остановилось движение по Транссибу между Уссурийском и Сибирцево.

Кроме того, в ряде населенных пунктов были повалены деревья, ветром сорваны крыши домов.

Ранее сообщалось, что град, сопровождающийся ураганным ветром, обрушился на Хасанский район. Стихия бушевала в Спасске-Дальнем, Хвалынке, Сибирцево, Яковлевке и других населенных пунктах края.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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