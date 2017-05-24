Мощный ураган с градом обрушился на Хасанский район

Град, сопровождающийся ураганным ветром, обрушился на Хасанский район, - сообщает "Вести: Приморье". Видео прислали из села Троицкое.

Ураган бушует в эти минуты между Спасском и Кировкой. По сообщению "Маглипогода", буквально через полчаса дожди с грозами пройдут в Свиягино и Сунгаче.

По словам подписчиков, громыхает уже в Спасске-Дальнем и Сибирцево. Второе видео прислали из села Хвалынка.

"Какой ужас, что в природе творится, бедные люди. Я переживаю, говорю, бедные женщины, которые переносят такой стресс, побьет весь оставшийся урожай. 😢😭😢", - комментируют подписчики увиденное.

Напомним, сегодня днем к Приморью подошел очередной фронт, в северной половине края пройдут кратковременные дожди с грозами. Температурный фон сохранится высоким - выше 30 градусов тепла.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]