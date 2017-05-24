Новости Общество Видео
Сегодня, 15:21

Мощный ураган с градом обрушился на Хасанский район

Мощный ураган с градом обрушился на Хасанский район

Град, сопровождающийся ураганным ветром, обрушился на Хасанский район, - сообщает "Вести: Приморье". Видео прислали из села Троицкое.

Ураган бушует в эти минуты между Спасском и Кировкой. По сообщению "Маглипогода", буквально через полчаса дожди с грозами пройдут в Свиягино и Сунгаче. 

По словам подписчиков, громыхает уже в Спасске-Дальнем и Сибирцево. Второе видео прислали из села Хвалынка. 

"Какой ужас, что в природе творится, бедные люди. Я переживаю, говорю, бедные женщины, которые переносят такой стресс, побьет весь оставшийся урожай. 😢😭😢", - комментируют подписчики увиденное.

Напомним, сегодня днем к Приморью подошел очередной фронт, в северной половине края пройдут кратковременные дожди с грозами. Температурный фон сохранится высоким - выше 30 градусов тепла.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме