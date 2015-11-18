Интернет-мошенницу задержали в Приморье

Жительница Артема на одном из Интернет–сайтов увидела объявление о продаже дивана. Женщина связалась с продавцом и обговорила условия сделки. В качестве предоплаты потерпевшая перевела 5 тысяч рублей. Однако после того, как денежные средства были перечислены, продавец перестала выходить на связь.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. 23-летняя жительница Уссурийска была задержана и доставлена в отдел полиции Артема, где дала признательные показания.

В 2019 году задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу. Судом назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

В ходе следствия установлена причастность жительницы Уссурийска к мошенничеству, совершенному в апреле текущего года.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Полиция Артема рекомендует проявлять бдительность и осторожность. К сожалению, в последнее время участились случаи обмана в процессе приобретения товара через Интернет. Заниженная цена, красивые фотографии товара привлекают внимание и человек переводит средства по указанному номеру телефона. В итоге – теряет деньги.

В случае подозрительных действий обращайтесь в отдел полиции города Артема либо звоните по телефонам 8(42337) 4-72-47, 02 (102 с мобильного).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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