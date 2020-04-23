Минздрав Приморья: Одними из самых активных распространителей коронавируса остаются дети

В период распространения коронавирусной инфекции необходимо бдительно следить не только за своим здоровьем, но и за самочувствием представителей подрастающего поколения. Распространено ложное предубеждение о том, что для детей коронавирус абсолютно не опасен, однако специалисты предупреждают, что ребенок может не только серьезно заболеть, но и стать разносчиком инфекции в своей семье, - сообщает "Весит: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья – министра здравоохранения Анастасии Худченко, то, что дети, в целом, переносят заболевание коронавирусом в более легкой форме, чем взрослые, получило подтверждение уже давно. Однако это не значит, что дети не могут серьезно заболеть – в Приморье было зафиксировано немало случаев, когда у маленьких пациентов регистрировали болезнь средней степени тяжести.

«Были периоды, когда детский коечный фонд в крае, который у нас развернут на базе двух учреждений, был занят практически полностью. Сейчас среди детского населения ситуация более или менее стабильна, но нужно четко помнить, что среди детей наибольшее количество бессимптомных форм, легких форм, которые текут как банальное ОРВИ и не принимаются никем во внимание», – отметила Анастасия Худченко.

Министр здравоохранения края добавила, что дети являются активными распространителями инфекции. В Приморье было зафиксировано много «домашних» очагов распространения инфекции, в которых первым заболевшим является ребенок, а затем заражались все взрослые, порой с очень серьезными последствиями для здоровья.

«Поэтому ко всей респираторной симптоматике у детей сейчас нужно относиться очень внимательно. Даже если у ребенка насморк и небольшая температура – все то, что мы называем “продуло”, “простыл”, “на солнце перегрелся” и так далее – все это требует наблюдения. По меньшей мере, вызова врача», – подчеркнула куратор здравоохранения.

Напомним, с начала эпидемии коронавирусом заразились 8438 приморцев. Не справились с болезнью 98 человек.

В Приморье действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и соблюдать «социальную дистанцию».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]