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Цирковой? Эксперты усомнились, что замеченный на прогулочном катере сивуч дикий

Цирковой? Эксперты усомнились, что замеченный на прогулочном катере сивуч дикий

Эксперты полагают, что тюлень, которого видели на катере в акватории Босфор Восточный, вовсе не дикий, а содержался в неволе.

«Возможно, расстрою всех. Это доставка сивуча из неизвестного пока для меня места для последующего выпуска в Преображении. Хозяевам его уже нечем было кормить. Задние ласты у него привязаны, каюта мореходов так задраена, что сразу понятно всё. Но парень хорошо выглядит. Не бедствовал, теперь бедствуют его циркачи», - написал в соцсети известный приморский журналист Владимир Ощенко, который много лет занимается дайвингом и ведет на телевидении морские телепередачи. 

Между тем  "Вести: Приморье" отыскали на просторах Интернета еще одно видео, которое опровергает данную версию, так на нем хорошо видно, что ластоногое свободно в своих передвижениях.

Источник видео - edwingroup



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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