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В ближайшие часы во Владивостоке ожидается резкое ухудшение погоды

В ближайшие часы во Владивостоке ожидается резкое ухудшение погоды

Во второй половине дня во Владивостоке ожидается резкое ухудшение погоды. 

По словам главного синоптика Примгидромета Елены Гридневой, во Владивостоке и на побержеье Приморья ожидается резкое усиление северного ветра. Отдыхающим нужно быть готовыми. Порывы ветра могут достигать 18-22 метров в секунду. 

Ранее ГУ МЧС России по Приморскому краю распространило экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении. По данным Приморского УГМС: в связи с влиянием активных фронтальных разделов днём 19 августа в Приморье местами ожидаются ливневые дожди с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее.  

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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