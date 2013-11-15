В ближайшие часы во Владивостоке ожидается резкое ухудшение погоды

Во второй половине дня во Владивостоке ожидается резкое ухудшение погоды.

По словам главного синоптика Примгидромета Елены Гридневой, во Владивостоке и на побержеье Приморья ожидается резкое усиление северного ветра. Отдыхающим нужно быть готовыми. Порывы ветра могут достигать 18-22 метров в секунду.

Ранее ГУ МЧС России по Приморскому краю распространило экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении. По данным Приморского УГМС: в связи с влиянием активных фронтальных разделов днём 19 августа в Приморье местами ожидаются ливневые дожди с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]