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Строить круизные суда для развития туризма на Дальнем Востоке предложено на правительственном совещании

Строить круизные суда для развития туризма на Дальнем Востоке предложено на правительственном совещании

Предложение о необходимости строительства круизных судов прозвучало на правительственном совещании при Михаиле Мишустине, которое прошло в Благовещенске. Об итогах совещания рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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