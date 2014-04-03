Вернется ли еще лето в Приморье?

С 21 августа по 23 августа, то есть с пятницы до воскресенье погоду в Приморье будет определять антициклон. Соответственно осадков почти не будет, может местами в горах и в воскресенье на юго-западе края. В целом, будет сухо и прохладно. Солнце будет много и осадки маловероятны.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкаой на "Маглипогода", в пятницу по краю, особенно на юге края ещё будут высокие облака, поэтому ожидается переменная облачность. В субботу в основном будет солнечно на большей части края. В воскресенье на побережье местами появится туман и низкая облачность, также облачность будет увеличиваться. Но если в пятницу и субботу будет ещё по-осеннему, то в воскресенье вернётся лето. То есть в воскресенье в континентальных районах снова станет жарко, а на побережье прохладно. К тому же на юге края местами возможны небольшие дожди. Ветер будет преобладать Северный, но днем будет меняться в разных направлениях, слабый. В воскресенье ветер сменится на южное направление и немного усилится. Температура воздуха ночью в пятницу и субботу от +8 С°до +19 °С, днем +17 °С +25 °С. В воскресенье днем в крае местами до +30 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]