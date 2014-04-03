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"Готовьтесь к сильным осадкам и штормовой погоде" - предупреждает "народный синоптик"

"Готовьтесь к сильным осадкам и штормовой погоде" - предупреждает "народный синоптик"

Источник фото: Газета "Заря"

На следующей неделе в Приморье ожидается очень серьёзное ухудшение погоды. Произойдёт выход мощного циклона с Жёлтого моря и полярного фронт приблизится. "Готовьтесь к сильным осадкам и возможно к штормовой погоде", - предупреждает "Маглипогода".

Напомним, в субботу в основном будет солнечно на большей части края. В воскресенье на побережье местами появится туман и низкая облачность, также облачность будет увеличиваться.  Но если в пятницу и субботу будет ещё по-осеннему, то в воскресенье вернётся лето. То есть в воскресенье в континентальных районах снова станет жарко а на побережье прохладно. К тому же на юге края местами возможны небольшие дожди.  Ветер будет преобладать Северный, но днем будет меняться в разных направлениях, слабый. В воскресенье ветер сменится на южное направление и немного усилится.  Температура воздуха ночью в пятницу и субботу от +8 С°до +19 °С, днем +17 °С +25 °С. В воскресенье днем в крае местами до +30 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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