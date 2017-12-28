"Терминал Астафьева" и администрация Находки подписали соглашение о сотрудничестве

В Находке один из ведущих портов Приморья "Терминал Астафьева" и временно исполняющий обязанности главы администрации городского округа подписали соглашение о сотрудничестве в реализации социальных программ. На протяжении трёх лет один из главных принципов стивидора — «Там, где живу и работаю, должно быть комфортно не только тебе, но и тем, кто рядом».

«Терминал Астафьева» начал реализацию своей социальной программы еще в 2018 году. Так порт обеспечил новыми благоустроенными квартирами более 50 семей из расположенных в микрорайоне Астафьева двух бараков, устанавливает новые окна и балконы. И вот новое соглашение стивидора и администрации Находкинского городского округа о сотрудничестве в реализации социальных программ.

Руслан Кондратов, генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева»: "Среда, где живут люди — это самое главное. Конечно, полдня проводится на работе, но вторую половину дня люди должны достойно проводить, проживая в городе. Поэтому мы создаём среду, прежде всего, для нашего коллектива, для тех людей, которые живут в этом городе. И конечно, мне важно, как все будут говорить в целом о всех нас".



Тимур Магинский, врио главы Находкинского городского округа: "Подписание меморандума, этого соглашения даёт возможность развивать нам город. Оставляем про детей и будущее".

Одним из первых в рамках нового соглашении – ремонт крыши единственного учреждения культуры Северного микрорайона Находки – библиотеки «Зелёный мир». Помещение уже отремонтировано внутри, теперь, чтобы защитить его от дождя и холода, необходима новая крыша. За решением данной проблемы Тимур Магинский обратился к «Терминалу Астафьева». Порт откликнулся и выделил на реконструкцию 4 млн. рублей.

Рита Подкорытова, директор ЦБС Находкинского городского округа: "Вы не представляете, как здесь ждут окончания ремонта, все спрашивают: когда же она откроется? Потому что у нас здесь нет другого досугового учреждения, поэтому дети сюда ходят, у нас тут есть и кинозал".

Уже традиционным стала помощь порта медицине округа. Ранее «Терминал Астафьева» помогал в закупке оборудования и в работе в городе медицинского поезда «Забота». Сегодня – подарил Находкинской больнице тесты, предназначенные для экспресс-диагностики COVID-19, которые также позволяют выявлять лиц с бессимптомным течением инфекции и перенесших заболевание.

Альфия Семенюк, врио главного врача Находкинской городской больницы: "Это достаточно большая помощь в обследовании всех жителей города Находки и Приморского края".

В «Терминале Астафьева» уверены, что новое соглашение даст еще больше возможностей для развития Находки и помощи жителям в развитии города и реализации новых социально важных проектов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]