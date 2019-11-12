Программа обновления окон и балконов продолжается в микрорайоне Астафьева в Находке

«Терминал Астафьева» продолжает проводить свою социальную программу в Находке. Завершилась восьмая очередь программы остекления. Вот уже на протяжении пяти лет один из главных принципов компании — «Там, где живу и работаю, должно быть комфортно не только тебе, но и тем кто рядом».

Двадцать девять новых окон и балконов радуют очередные семьи в Находке. Их получили вошедшие в очередной этап программы улучшения жилищных условий, которую проводит терминал, установивший за это время уже более сотни новых конструкций в микрорайоне Астафьева. Семья Феликса Мустаева даже не мечтала о таком. Теперь их оба балкона сверкают белизной.

Феликс Мустаев, житель микрорайона Астафьева г. Находка: "Спасибо, что есть такая акция благотворительная, что помогает «Терминал Астафьева» людям, нуждающимся в этом. Оставили заявочку, сделали всё, прекрасно всё. Спасибо им за это, что помогают людям действительно".

Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения «Терминала Астафьева» с инициативной группой жителей, которое было подписано летом 2018 года. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции. Только в 2020 году порт установил 56 окон и 19 балконных конструкций на сумму более 5 миллионов рублей.

Анна Шарипова, житель ул. Макарова, 24 г. Находка: "Я хочу сказать очень большое спасибо. Я всегда отслеживаю новости, которые касаются их. Они действительно применяют все силы, принимают все мероприятия по экологии. Ну, и нам тут делают площадки детские, спортивные."

Программа продолжается, сейчас планируется следующая очередь остекления. Новые окна и балконы – лишь часть той работы, которую компания выполняет в рамках подписанного с главой Находки соглашения о сотрудничестве. Компания продолжит выделять средства на реализацию социальных и экологических программ в создании комфортной среды жителям портового города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]