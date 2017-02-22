Новости Общество Видео
Сегодня, 16:46

"Хозяин жизни": житель Владивостока "отчудил" на дороге

"Хозяин жизни": житель Владивостока "отчудил" на дороге

Источник фото: Скрин видео

Во Владивостоке водитель легкового автомобиля устроил танцы на оживленной трассе в районе Некрасовской, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС".

Что заставило мужчину пойти на столь рискванный шаг, можно только догадываться. Пользователи Сети предположили, что он либо проспорил, либо радуется какому-то значительному событию в своей жизни.

"Хозяин жизни", "По-любому проспорил", "Может у человека событие важное в жизни случилось🤗радуется", "Может у него ребёнок родился или ипотеку погасил 😊", "Красава. Душа поёт, сердце пляшет", - рассуждают подписчики в комментариях.

 

Видео - "Экипажи ДПС"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме