"Хозяин жизни": житель Владивостока "отчудил" на дороге

Во Владивостоке водитель легкового автомобиля устроил танцы на оживленной трассе в районе Некрасовской, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Экипажи ДПС".

Что заставило мужчину пойти на столь рискванный шаг, можно только догадываться. Пользователи Сети предположили, что он либо проспорил, либо радуется какому-то значительному событию в своей жизни.

"Хозяин жизни", "По-любому проспорил", "Может у человека событие важное в жизни случилось🤗радуется", "Может у него ребёнок родился или ипотеку погасил 😊", "Красава. Душа поёт, сердце пляшет", - рассуждают подписчики в комментариях.

Видео - "Экипажи ДПС"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]