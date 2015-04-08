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"Авто против тепловоза": автомобили заблокировали проезд грузовому составу во Владивостоке
Автомобили заблокировали проезд грузовому железнодорожному составу во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на blog_vladivostok.
Две машины припарковали так близко с железнодорожным полотном в районе Корабельной Набережной, что поезд не смог продолжить движение, не повредив автомобили.
Так как как хозяев машин поблизости не оказалось, троим мужчинам пришлось вручную отодвигать транспортные средства.
Видео - blog_vladivostok
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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