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"Авто против тепловоза": автомобили заблокировали проезд грузовому составу во Владивостоке

"Авто против тепловоза": автомобили заблокировали проезд грузовому составу во Владивостоке

Источник фото: Скрин видео

Автомобили заблокировали проезд грузовому железнодорожному составу во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на blog_vladivostok.

Две машины припарковали так близко с железнодорожным полотном в районе Корабельной Набережной, что поезд не смог продолжить движение, не повредив автомобили. 

Так как как хозяев машин поблизости не оказалось, троим мужчинам пришлось вручную отодвигать транспортные средства.

 

Видео - blog_vladivostok


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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