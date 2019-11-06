Посетить легендарное озеро Хасан, впервые увидеть братские могилы погибших советских солдат на сопке Заозерной, сделать фотосессию с лотосами, зайти в домик Кир Ир Сена и сесть на кресло Ким Чен Ына, а также изучить одну из самых крайних станций железных дорог страны. В Приморье впервые прорабатывают возможность открытия турмаршрута на стыке границ трех государств.

Специальный репортаж об интересных местах в закрытой погранзоне смотрите в ближайшие дни в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]