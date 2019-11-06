Новости Общество Анонс
Вчера, 22:15

В Приморье впервые прорабатывают возможность открытия турмаршрута на стыке границ трех государств

В Приморье впервые прорабатывают возможность открытия турмаршрута на стыке границ трех государств

Посетить легендарное озеро Хасан, впервые увидеть братские могилы погибших советских солдат на сопке Заозерной, сделать фотосессию с лотосами, зайти в домик Кир Ир Сена и сесть на кресло Ким Чен Ына, а также изучить одну из самых крайних станций железных дорог страны. В Приморье впервые прорабатывают возможность открытия турмаршрута на стыке границ трех государств.

Специальный репортаж об интересных местах в закрытой погранзоне смотрите в ближайшие дни в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме