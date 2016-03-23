Обмен с последствиями: житель Приморья попал под уголовную статью

В отдел МВД России по г. Партизанску обратился 18-летний гражданин, заявивший о краже у него мотоцикла «Альфа». Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за ложный донос, молодой человек написал заявление о краже мототранспорта, который он якобы оставил возле подъезда дома.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Партизанску, сотрудники отдела уголовного розыска установили, что за несколько дней до кражи заявитель разместил в Интернете объявление об обмене мотоцикла на смартфон. После этого молодому человеку позвонил желающий совершить сделку.

Через несколько дней после обмена новоиспечённый владелец смартфона заметил, что у гаджета проблемы с зарядкой и решил вернуть транспорт. Но, не найдя телефон человека, с которым был совершён обмен, подал заявление в полицию о краже.

Сотрудники полиции установили местонахождение бывшего владельца смартфона, опросили его. В ходе дальнейшей проверки показания заявителя о краже не нашли подтверждения.

Следователем ОМВД России по г. Партизанску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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