Пьяные туристы уничтожили уникальную флору в популярном месте отдыха в Приморье

В посёлке Липовцы двое пьяных отдыхающих оборвали краснокнижные лотосы. Полиция устанавливает личности хулиганов. Каждому из них грозит до 2500 рублей штрафа.

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Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, утром 21 августа очевидцы сообщили, что в Липовцах двое пьяных отдыхающих обрывают лотосы в местном водоёме и не реагируют на замечания.

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Полицейские начали проверку поступившей информации, размер причинённого природе ущерба устанавливается.

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За сорванные лотосы хулиганам грозит от 1500 до 2500 рублей штрафа по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений). Личности злоумышленников устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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