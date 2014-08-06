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Пьяные туристы уничтожили уникальную флору в популярном месте отдыха в Приморье

Пьяные туристы уничтожили уникальную флору в популярном месте отдыха в Приморье

Источник фото: Вести: Биробиджан

В посёлке Липовцы двое пьяных отдыхающих оборвали краснокнижные лотосы. Полиция устанавливает личности хулиганов. Каждому из них грозит до 2500 рублей штрафа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, утром 21 августа очевидцы сообщили, что в Липовцах двое пьяных отдыхающих обрывают лотосы в местном водоёме и не реагируют на замечания.

Полицейские начали проверку поступившей информации, размер причинённого природе ущерба устанавливается.

За сорванные лотосы хулиганам грозит от 1500 до 2500 рублей штрафа по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений). Личности злоумышленников устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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